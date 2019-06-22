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    Мешканцям Вінниччини заборонили пити воду із колодязів

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    Мешканцям Вінниччини заборонили пити воду із колодязів

    Обмеження введено через хімікати, які потрапили у річку Рось

    Через забруднення річки Рось хімікати унаслідок ДТП 9 червня у Збаржівці Вінницької області, місцевим заборонили пити воду із колодязів. З облцентру для громадян привозять чисту бутильовану воду. Про це повідомили у Вінницькій ОДА.

    Зазначається, що в останніх пробах води в селі все ще виявлені залишки препарату «Тарга супер». У той же час в інших населених пунктах хімікати не виявлені.

    Як розповів перший заступник голови ОДА Андрій Гижко, з жителями села Збаржівка постійно проводиться роз'яснювальна робота, а проби води з колодязів беруться виключно в їх присутності.

    «З метою забезпечення місцевих жителів питною водою належної якості організовано підвезення з міста Вінниці бутильованої води в кількості 1,5 то, а також закуплено велику ємність для харчової питної води на 2 т і щодня довозиться чиста вода належної якості», - розповів чиновник.

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