Хімікати в річці Рось: як мешканці Збаржівки оговтуються після екологічної катастрофи



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Всю воду з озера, поблизу якого перекинулася автівка, – спустили. Через це загинула вся риба, а в повітрі стоїть нестерпний сморід

Хімікати, які внаслідок ДТП потрапили в річку Рось на Вінниччині, – і досі нагадують про себе мешканцям Збаржівки. Фахівці кажуть, що вміст небезпечних речовин у місцевих криницях перевищує норму в 60 разів. Минуло майже два тижні, а в селі й досі – заборонено купатись, ловити рибу та вживати воду із криниць. Щоденно місцевим питну воду привозять.

Кожен ранок мешканців Збаржівки починається із поповнення запасів води. Місцеві користуються лише тією, що привозять. Набирають її в усі посудини, що мають у господарстві.

Пан Володимир мешкає за 200 метрів від забрудненого озера, вода з якого потрапляє в річку Рось. Користуватись криницею не ризикує. Вживати воду з неї заборонили після інциденту з викидом хімікатів у водойму.

«Ну, як знаємо, що там щось не в порядку, то воно якось і на душі неспокійно. А на здоров'ї поки не відчувається», – каже мешканець Збаржівки.

У Держпродспоживслужбі кажуть, що згідно з останніми даними, вміст хімікатів у криницях перевищує норму в десятки разів.

«Було виявлено залишкову кількість пестицидів, перевищення в криницях в 40-60 раз. Це в криницях самої Збаржівки. Небезпечно таку воду вживати. Заборонено всі види водокористування: і вилов риби, і купання, і напування худоби, і використання води для господарських потреб», – пояснює начальник Управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Свящук.

Усю воду з озера, поблизу якого й перекинулась автівка з хімікатами, – спустили. Внаслідок цього загинула вся риба, а у повітрі навколо водойми стоїть нестерпний сморід. Фахівці не беруться прогнозувати, коли вода у джерелах Збаржівці стане безпечною. Тож наразі лише моніторять ситуацію.

«Рекомендовано провести очищення джерел, де були виявлені забруднення, в першу чергу. Відкачати, вибрати весь мул, почистити внутрішні стінки кілець, провести хлорування. Потім вода набереться і провести повторне лабораторне дослідження», – наголошує Свящук.

У селі розповідають про окремі випадки алергічних реакцій у місцевих, які заходили в забруднену водойму. Проте в Держпродспоживслужбі запевняють, що офіційних звернень до лікарень від селян не надходило.

Джерело: 5 канал