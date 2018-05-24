Держсекретар США Помпео розповів, як відвідав Донбас

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Майк Помпео

Росіяни анексували одну п'яту частину України, зазначив Помпео

Питання вторгнення Росії та анексії Криму має отримати більше ваги, зазначив Помпео. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, відповідаючи на питання конгресмена Стіва Чебота на слуханнях комітету Палати представників Конгресу США з закордонних справ.

Слухання були присвячені питанню стратегічних пріоритетів та бюджету Державного департаменту.

«Вторгнення Росії та її злочинна анексія частини України, Криму, занадто часто ігнорується рештою світу», - наголосив конгресмен Стів Чебот звертаючись до Майка Помпео.

«Якщо б Ви будь-яким чином могли надати цьому питанню більшої ваги, я був би Вам дуже вдячний», - додав він.

Відповідаючи конгресмену Помпео підтримав необхідність надати більшої ваги цьому питанню. Помпео також згадав про свою подорож до України.

«Остання подорож, яку я здійснив в своїй попередній ролі до України, була на Донбас, де я побачив, з якими викликами стикається Україна та її народ. Це - дуже серйозна справа. Росіяни анексували одну п'яту частину їх країни. Ми ніколи не повинні забути, що це сталося», - заявив Помпео.

Раніше Помпео заявив, що Сполучені Штати і далі запроваджуватимуть санкції щодо Росії через стратегічний виклик, який створює Кремль для Вашингтона, агресію РФ проти союзників США, невиконання Москвою Мінських угод і спроби втручання у демократичні вибори.