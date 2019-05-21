На Вінниччині автомобіль збив на «зебрі» дівчинку, а потім на неї наїхало ще одне авто



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Аварія сталась у понеділок близько 18 години на вулиці 1-го Травня Фото: Відділ комунікації поліції Вінницької області

За словами водія «Opel Insignia», він не побачив дитину на дорозі, тому що «його засліпило сонце»

У Гайсині на Вінниччині 78-річний водій автомобіля «Opel Insignia» на пішохідному переході збив 12-річну дівчинку. Дитина у важкому стані без свідомості знаходиться у реанімації.

Про це 21 травня повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області

Аварія сталась у понеділок близько 18 години на вулиці 1-го Травня.

«На нерегульованому пішохідному переході водій «Opel Insignia» допустив наїзд на 12-річну дівчинку. Від удару дитину відкинуло на зустрічну смугу руху, де вона потрапила під колеса «Toyota Camry», - заявили в поліції.

За словами водія, він не побачив дитину на дорозі, тому що «його засліпило сонце».

«Дитину з відкритою черепно-мозковою травмою, множинними ранами голови та переломом гомілки госпіталізовано у реанімаційне відділення Гайсинської лікарні», - говориться у повідомленні.

За даними поліції, обидва водії під час скоєння ДТП були тверезі.

Поліцією розпочато кримінальне провадження, відповідно до ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним и засобами), за що передбачено до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, з 13 по 19 травня у Києві зафіксовано 769 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 682), з них 39 з потерпілими (на попередньому тижні 36).