На Вінниччині дворічна дівчинка впала в кому через правець



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Правець – інфекція, яка викликає ускладнення дихання

У Вінницькій обласній дитячій інфекційній лікарні у вкрай важкому стані лежить дворічна дівчинка з правцем. Як пояснила начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Тетяна Бондаренко, дитина захворіла близько місяця тому у наразі перебуває у комі. Щеплень від правця їй не робили.

«Дитина вкрай важка, в комі. Щеплень у неї не було, відмови батьків від вакцинації є», – розповіла пані Бондаренко.

Попередній випадок правця на території Вінниччини було зафіксовано у 2016 році. Тоді дитина, яка «підхопила» інфекцію, померла. Щоб не допускати подібного, у Департаменті охорони здоров’я рекомендують робити всі необхідні щеплення.

Додамо: правець – інфекція, яка викликає ускладнення дихання, м’язові спазми, ламкість кісток та проблеми з диханням. Летальність хвороби – близько 60%.