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    На Вінниччині горіла митниця на кордоні з Молдовою

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    На Вінниччині горіла митниця на кордоні з Молдовою

    Пожежа сталася на паромній переправі «Цекінівка – Сороки (Молдова)»

    У Вінницькій області 2 грудня горів митний пункт Цекінівка, розташований на поромній переправі через річку Дністер на кордоні між Україною та Молдовою.

    Як повідомляє Фейсбук-спільнота «Ямпіль», пожежа на митниці стався близько 14:00.

    «В Цекінівці на паромній_переправі «Цекінівка – Сороки (Молдова)» горить митниця. Щойно пріїхала пожежна, тушить ...», - пише автор поста.

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    Зазначена поромна переправа між українським селом Цекинівка поблизу Ямполя і молдавським містом Сороки служить для переправлення автомобільного транспорту і людей між берегами річки Дністер.

    Пором складається з трьох металевих понтонів зі встановленою платформою зверху, що є палубою порома.

    Пором працює тільки в денний час з 8:00 до 17:30.

    Джерело: vinnytsianews.com

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