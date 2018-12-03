На Вінниччині горіла митниця на кордоні з Молдовою



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Пожежа сталася на паромній переправі «Цекінівка – Сороки (Молдова)»

У Вінницькій області 2 грудня горів митний пункт Цекінівка, розташований на поромній переправі через річку Дністер на кордоні між Україною та Молдовою.

Як повідомляє Фейсбук-спільнота «Ямпіль», пожежа на митниці стався близько 14:00.

«В Цекінівці на паромній_переправі «Цекінівка – Сороки (Молдова)» горить митниця. Щойно пріїхала пожежна, тушить ...», - пише автор поста.

Зазначена поромна переправа між українським селом Цекинівка поблизу Ямполя і молдавським містом Сороки служить для переправлення автомобільного транспорту і людей між берегами річки Дністер.

Пором складається з трьох металевих понтонів зі встановленою платформою зверху, що є палубою порома.

Пором працює тільки в денний час з 8:00 до 17:30.

Джерело: vinnytsianews.com