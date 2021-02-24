На Вінниччини міський голова Ладижина став чемпіоном України з високоточної стрільби

Коломєйцев переміг у всеукраїнському відкритому турнірі з F-Класу в кваліфікації F-OPEN

Валерій Коломєйцев став абсолютним переможцем турніру

Міський голова Ладижина Вінницької області Валерій Коломєйцев став чемпіоном України з високоточної стрільби на далекі дистанції.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу Ладижинської міської ради.

Коломєйцев переміг у всеукраїнському відкритому турнірі з F-Класу в кваліфікації F-OPEN, який проходив на стрільбищі в Чернігівській області.

Валерій Коломєйцев став абсолютним переможцем турніру за сумою очок, набраних на всіх дистанціях і в усіх вправах, з результатом 288 очок із 300 можливих. Міський голова Лажина 23 рази поцілив у центри мішеней (вібли), залишивши далеко позаду більшість учасників змагань.

Нагадаємо, 20 лютого на автодорозі М-12 поблизу дачного масиву у села Малинівка Літинської громади автівка Skoda Octavia A7 із заступником голови Вінницької облради Ігорем Івасюком потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.