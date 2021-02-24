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    На Вінниччини міський голова Ладижина став чемпіоном України з високоточної стрільби

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    Коломєйцев переміг у всеукраїнському відкритому турнірі з F-Класу в кваліфікації F-OPEN - На Вінниччини міський голова Ладижина став чемпіоном України з високоточної стрільби
    Коломєйцев переміг у всеукраїнському відкритому турнірі з F-Класу в кваліфікації F-OPEN
    фото: vn.depo.ua

    Валерій Коломєйцев став абсолютним переможцем турніру

    Міський голова Ладижина Вінницької області Валерій Коломєйцев став чемпіоном України з високоточної стрільби на далекі дистанції.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу Ладижинської міської ради.

    Коломєйцев переміг у всеукраїнському відкритому турнірі з F-Класу в кваліфікації F-OPEN, який проходив на стрільбищі в Чернігівській області.

    Валерій Коломєйцев став абсолютним переможцем турніру за сумою очок, набраних на всіх дистанціях і в усіх вправах, з результатом 288 очок із 300 можливих. Міський голова Лажина 23 рази поцілив у центри мішеней (вібли), залишивши далеко позаду більшість учасників змагань.

    Нагадаємо, 20 лютого на автодорозі М-12 поблизу дачного масиву у села Малинівка Літинської громади автівка Skoda Octavia A7 із заступником голови Вінницької облради Ігорем Івасюком потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

    Теги: спорт стрільба Вінниччина
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