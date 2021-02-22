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    ДТП на Вінниччині: в аварію потрапив заступник голови облради

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    Ігор Івасюк отримав легкі ушкодження, від госпіталізації відмовився - ДТП на Вінниччині: в аварію потрапив заступник голови облради
    Ігор Івасюк отримав легкі ушкодження, від госпіталізації відмовився
    фото: vezha.ua

    Водій перебував за кермом у тверезому стані

    Вдень 20 лютого на автодорозі М-12 поблизу дачного масиву у села Малинівка Літинської громади автівка Skoda Octavia A7 із заступником голови Вінницької облради Ігорем Івасюком потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

    Як пояснили у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, авто врізалося у перешкоду, водій та пасажир отримали незначні ушкодження. Обом чоловікам надана медична допомога.

    Водій перебував за кермом у тверезому стані. Він і пасажир – Ігор Івасюк – отримали легкі ушкодження, від госпіталізації обидва відмовилися.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України. Попередньо ДТП трапилася через ожеледицю на дорозі.

    Нагадаємо, у Харківській області сталася аварія з рейсовим автобусом сполученням Харків-Люботин. В результаті ДТП постраждали 10 осіб. Водій автобуса Mercedes не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого транспортний засіб перекинувся.

    Теги: ДТП аварія Вінниччина Вінницька облрада
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