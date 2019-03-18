  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині перекинувся трактор «К-700»

    • Розсилка
    На Вінниччині перекинувся трактор «К-700»

    Причини аварії встановлює слідство

    16 березня у Літинському районі перекинувся трактор. Водій з травмою голови та численними забоями госпіталізований.

    Близько 14.00 неподалік с. Бобрик 42-річний водій трактора «К-700» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, у результаті чого транспортний засіб перекинувся.

    Водій, житель с. Рів Жмеринського району, з закритою черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини, в стані травматичного шоку госпіталізований у лікарню.

    Водій трактору освідуваний. Він тверезий.

    Джерело: Vinbazar

    Читайте також
    ДТП трактор водій Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ