На Вінниччині перекинувся трактор «К-700»
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Причини аварії встановлює слідство
16 березня у Літинському районі перекинувся трактор. Водій з травмою голови та численними забоями госпіталізований.
Близько 14.00 неподалік с. Бобрик 42-річний водій трактора «К-700» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, у результаті чого транспортний засіб перекинувся.
Водій, житель с. Рів Жмеринського району, з закритою черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини, в стані травматичного шоку госпіталізований у лікарню.
Водій трактору освідуваний. Він тверезий.
Джерело: Vinbazar