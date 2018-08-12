На Вінниччині подружжя підприємців безкоштовно роздає хліб нужденним



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За кілька місяців подружжя подарувало стареньким понад півтисячі хлібин

Безкоштовний хліб для пенсіонерів. Щовівторка в Козятині на Вінниччині місцеве подружжя роздає нужденним буханці.

За кілька місяців Олександр та Олена Автухови подарували стареньким понад півтисячі хлібин.

Ідею доброї справи пара перейняла в бізнесменів із Луцька. І відтоді щотижня, на розгортання ятки з безкоштовним хлібом у Козятині чекають десятки місцевих жителів.

Нагадаємо, у Києві у 2016 році відкрилося 29 пунктів прийому ношених речей.

Джерело: ТСН