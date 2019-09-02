На Вінниччині розпочався прийом документів на дотацію за утримання молодняку великої рогатої худоби



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Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам

Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Облдержадміністрації відповідно до постанови КМУ від 07.02.2018р. № 107 з 01 по 05 вересня 2019 року буде організовано приймання чергових відомостей від органів місцевого самоврядування для виплати фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби до 13-місячного віку.

Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його переміщення від інших власників.

Органами місцевого самоврядування формуються відомості отримувачів дотації станом на 1 травня, на 1 вересня і на 1 грудня поточного року.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі - органи місцевого самоврядування) певний перелік документів

Дотація за молодняк, що народився у господарствах фізичних осіб, надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:

у період утримання молодняка віком від одного до п’яти місяців - 300 грн за голову;

у період утримання молодняка віком від п’яти до дев’яти місяців - 700 грн за голову;

у період утримання молодняка віком від дев’яти до тринадцяти місяців - 1500 грн за голову.

Дотація за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників, надається за кожні повні чотири місяці його утримання в такому господарстві від дати переміщення до досягнення ним тринадцятимісячного віку у розмірі:

за перші чотири місяці утримання молодняка - 300 грн за голову;

за наступні чотири місяці утримання молодняка - 700 грн за голову;

за наступні чотири місяці утримання молодняка - 1500 грн за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 грн із розрахунку на одну голову молодняка.