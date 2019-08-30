Зеленський пропонує Раді скасувати адвокатську монополію



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Президент України Володимир Зеленський

Про це сказано в законопроєкті №1013, зареєстрованому в Раді 29 серпня

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді скасувати адвокатську монополію. Про це сказано в законопроєкті №1013, зареєстрованому в Раді 29 серпня.

Згідно з ним, вноситься зміна у ст. 131-2 Конституції, яка скасовує право виключно адвокатам представляти громадян і органи державної влади та місцевого самоврядування в судах.

Відповідний пункт пропонується встановити в такій редакції: «Тільки адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення», а пункт про винятки адвокатської монополії виключається повністю разом із перехідними положеннями про її вступ у силу.

Для розгляду Радою законопроєкту про внесення змін до Основного закону по суті спочатку необхідно отримати висновки Конституційного Суду про відповідність проекту вимогам Конституції.

У разі позитивного висновку КС зміни приймаються шляхом підтримки не менш ніж 226 депутатами в першому читанні, а на наступній черговій сесії - 300 в цілому.

Документ набуде чинності в день його опублікування.

Зазначимо, в 2016 році Рада ввела можливість захисту громадян у суді виключно адвокатами. До цього захищати громадян у суді могли не тільки адвокати, а й фахівці в галузі права і родичі підсудного.

Джерело: Українські новини