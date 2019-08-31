В Гайсинському районі затримано зловмисника, який напав на 81-річну жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік напав 81-річну жінку з ножем

30 серпня близько 11.30 в селі Гунча Гайсинського району зловмисник проник до будинку місцевої пенсіонерки та, погрожуючи ножем, відібрав у неї останні заощадження. Розбійника, який після цього вибіг з помешкання, побачили місцеві жителі та затримали неподалік магазину.

Двоє чоловіків тримали нападника до приїзду поліції. Про це інформує пресслужба ГУ Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Як з’ясувалося, зловмисник під погрозою розправитися ножем, примусив бабусю віддати конверт з останніми заощадженнями – 2000 грн.

За словами т.в.о. начальника Гайсинського відділу поліції Віталія Головатюка, чоловіка затримано за підозрою у вчиненні розбійного нападу в ізоляторі тимчасового тримання. Знаряддя злочину вилучено.

Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж та крадіжки.

Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу на період досудового розслідування.

За ознаками ч.3 ст.187 КК України (розбій) відкрито кримінальне провадження. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.