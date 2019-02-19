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    На Вінниччині стартувала операція «Первоцвіт-2019»

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    На Вінниччині стартувала операція «Первоцвіт-2019»

    У регіоні буде проведено екологічну спецоперацію

    На сьогодні Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області проводиться щорічна операція «Первоцвіт-2019». Метою проведення заходу є збереження об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

    Так, Інспекцією розроблено комплексний план спільних заходів щодо проведення операції «Первоцвіт 2019» у поточному році  та затверджено в обласній державній адміністрації. На сьогодні також створено графік виїздів і забезпечення автотранспортом рейдових бригад.

    З початку проведення операції спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області виявлено два випадки незаконного продажу рослин, занесених до Червоної книги України, а саме – підсніжника білосніжного.

    За інформацією Інспекції, на узбіччі автомобільної дороги Вінниця – Вороновиця – Немирів, біля с. Чавульське Немирівського району та на узбіччі автомобільної дороги Вінниця – Вороновиця – Гайсин, біля с.Вороновиця Вінницького району було затримано двох осіб, які здійснювали продаж підсніжника білосніжного. На порушників було складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 88-1 КУпАП, які направлено на розгляд до Немирівського та Вінницького районних судів.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Мінекології попередило про штрафи за знищення підсніжників.

    екологія Вінниця штраф Вінниччина
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