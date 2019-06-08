На Вінниччині знищили старі артснаряди



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Снаряди часів Другої світової війни знайшли у Козятинському районі

На Вінниччині групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області було знищено п'ять артилерійських снарядів калібром 76 мм часів Другої світової війни.

Дані боєприпаси було виявлено напередодні за межами с.Широка Грбля Хмільницького району та с.Козятин Козятинського району.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Пустомитівському районі Львівської області під час прогулянки у лісі на відстані 150 м від регіонального фтизіопульмонологічного центру виявили 100 кілограмову фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Зазначається, що цього ж дня піротехніками даний боєприпас був вилучений та знищений встановленим порядком.