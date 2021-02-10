На Вінниччину привезли екзотичних черепах з Африки

Переліт і адаптацію до нових кліматичних умов тварини перенесли «на відмінно»

До Подільського зоопарку, що на Вінниччині, привезли сухопутних черепах із західноафриканської країни Бенін.

Тепер там мешкатимуть п’ять особин шпороносних черепах, пише Стрічка.info.

Тривалість життя черепах зі шпорами — від 50 до 150 років, тож не одне покоління вінничан зможуть познайомитись з унікальними черепашками.

«Ми їх придбали у річному віці, щоби наші відвідувачі могли спостерігати за їх розвитком, – зауважив директор зоопарку Євгеній Ткачик. — Адміністрація Подільського зоопарку зобов’язується щороку 1 травня проводити заміри розмірів та ваги наших шпороносних черепах. Ці дані ми обов’язково будемо висвітлювати»

Переліт і адаптацію до нових кліматичних умов тварини перенесли «на відмінно». Наразі вони перебувають на карантині і під посиленим наглядом. Працівники зоопарку проводять поглиблене вивчення поведінки черепах, особливостей їхнього харчування та інших життєвих потреб.

Шпороносні черепахи вже звикли до нових умов утримання і вже зараз спокійно переміщуються тимчасовим вольєром та вживають їжу. Годують черепах двічі на день. Раціон у вихованців такий: подають подрібнене листя салату, дрібно порізані кабачок, огірок, помідор, яблуко, моркву.

Підлога у вольєрі, де їх утримуватимуть, буде тепла, а інфрачервоне світло, необхідне для їхньої життєдіяльності, випромінюватимуть спеціальні лампи.

Нагадаємо, в Одеському зоопарку оберуть кращу пару тварин.