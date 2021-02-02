Зооромантика: в Одеському зоопарку оберуть кращу пару

В розміщеному альбомі представлені фотографії пар вихованців

Щорічно в Одеському зоопарку проводиться конкурс «Пара року».

Конкурс проходить на сторінці Одеського зоопарку в соціальній мережі Facebook.

Минулого року звання романтичної пари отримали леви. А в 2019-му звання кращих присудили – рожевим пеліканам.

В розміщеному на соціальній сторінці альбомі представлені фотографії пар вихованців зоологічного парку. Усі бажаючі можуть проголосувати за улюблену їм пару.

Пара-переможець буде урочисто оголошена 14 лютого. Саме вона отримає почесний титул «Пара року-2021».

Нагадаємо, сьогодні 2 лютого відмічають Всесвітній день водно-болотних угідь. Ця подія покликана привернути увагу до питань використання прісної води, а також ролі водно-болотних угідь ,як головного середовища існування водоплавних птахів.

В Одеському зоопарку можна побачити експозиції, присвячені багатьом видам водоплавних птахів. Пелікани, баклани, лебеді, чаплі та багато інших птахів потребують захисту та бережного поводження з їх природними місцями проживання та розмноження.

Як раніше повідомлялося, після новорічних свят в Києві будуть спостерігатися звалища використаних ялинок. Частина киян здають новорічні дерева у пункти переробки, а дехто привозить їх до зоопарку. Проте, Київський зоопарк закликає не робити цього. Ветеринари забороняють використання новорічних ялинок як підкормку для тварин.