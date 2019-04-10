На вулицях Вінниці з’являться «веломапи» та «велоаптечки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про покращення велоінфраструктури у місті

У Вінниці нещодавно стартував новий, можна сказати, перший повноцінний, сезон Муніципального велопрокату від Вінницької міськради та компанії Nextbike.

Для комфорту велолюбителів, цьогоріч на вулицях обласного центру планують встановити «веломапи» та «велоаптечки». Новації мають зявитися уже у травні. Про це розповів представник NEXTBIKE Україна у Вінниці Олександр Царевський, в ефірі телеканалу UA:Вінниця.

«Сподіваюся, що до середини травня будуть встановлені нові інформаційні мапи. В різних районах міста їх має бути 12. На них буде зображено карту велоінфраструктури Вінниці. На мапі можна знайти ваше місце розташування і куди можете поїхати. До того ж, в рамках швейцарського проекту, будуть встановлені у Вінниці «велоаптечки». Це станції з інструментами для ремонту велосипедів . Тут будуть найбільш потрібні для велосипедиста інструменти: ключі, шестигранники, насос. А також місце, щоб підвісити велосипед, аби ремонтувати не на землі чи коліні», - розповів Олександр Царевський.

Нагадаємо, що на сьогодні, Муніципальний велопрокат - це 120 велосипедів та 15 станцій в різних районах Вінниці. За словами Олександра Царевського, в ідеалі, в обласному центрі потрібно 50 станцій. Однак це завдання на довготривалу перспективу, адже одна коштує 16-17 тисяч євро.

«Варто зазначити, що українська родина NEXTBIKE - це Харків, Вінниця, Львів, Одеса. Тобто, якщо ви придбали абонемент у Вінниці, то ним можна користуватися у всіх цих містах», - каже Олександр Царевський.

Джерело: naparise.com