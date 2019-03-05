У Вінниці відновлять послуги велопрокату
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З приходом весни у місті відновлює роботу велопрокат Nextbike
Від 15 березня у Вінниці відновлює роботу мережа муніципального велопрокату Nextbike. У компанії повідомляють – новий велосезон розпочнеться із новими тарифами.
Так, разова поїздка тривалістю в одну годину коштуватиме 20 гривень. За другу годину оренди велосипеду доведеться викласти ще 20 гривень, третя і кожна наступна година вартуватиме 50 гривень.
Місячний абонемент можна буде придбати за 250 гривень, сезонний – за 1 150, а триденний «туристичний» абонемент продаватимуть за 150 гривень. Новинка – абонемент «вікенд» коштує 600 гривень. Власники такого «проїзного» зможуть користуватися послугами Nextbike скільки завгодно по п’ятницях, суботах та неділях.
Дія абонементів поширюватиметься на мережу Nextbike у Вінниці, Львові, Харкові та Одесі.
До речі, станції муніципального велопрокату у Вінниці можна знайти за такими адресами:
- вул. Ващука (Вишенька)/вул. Келецька
- Західний автовокзал
- Вінницький національний технічний Університет
- вул. Брацлавська/вул. Замостянська
- Європейська площа
- вул. Келецька/вул. Пирогова
- вул. Пирогова/Електромережі
- парк Дружби народів /вул. А. Первозванного
- вул. Келецька/пр. Космонавтів
- вул. Келецька/вул. 600 річчя (ДонНУ імені Василя Стуса)
- Центральний Автовокзал
- Головний залізничний вокзал
- вул. Стрілецька/вул. Київська
- вул. Коцюбинського (ТЦ ПетроЦентр)
- вул. Коцюбинського/пл. Перемоги
Джерело: vinnitsaok.com.ua