У Вінниці відновлять послуги велопрокату



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З приходом весни у місті відновлює роботу велопрокат Nextbike

Від 15 березня у Вінниці відновлює роботу мережа муніципального велопрокату Nextbike. У компанії повідомляють – новий велосезон розпочнеться із новими тарифами.

Так, разова поїздка тривалістю в одну годину коштуватиме 20 гривень. За другу годину оренди велосипеду доведеться викласти ще 20 гривень, третя і кожна наступна година вартуватиме 50 гривень.

Місячний абонемент можна буде придбати за 250 гривень, сезонний – за 1 150, а триденний «туристичний» абонемент продаватимуть за 150 гривень. Новинка – абонемент «вікенд» коштує 600 гривень. Власники такого «проїзного» зможуть користуватися послугами Nextbike скільки завгодно по п’ятницях, суботах та неділях.

Дія абонементів поширюватиметься на мережу Nextbike у Вінниці, Львові, Харкові та Одесі.

До речі, станції муніципального велопрокату у Вінниці можна знайти за такими адресами:

вул. Ващука (Вишенька)/вул. Келецька

Західний автовокзал

Вінницький національний технічний Університет

Університет вул. Брацлавська/вул. Замостянська

Європейська площа

вул. Келецька/вул. Пирогова

вул. Пирогова/Електромережі

парк Дружби народів /вул. А. Первозванного

вул. Келецька/пр. Космонавтів

вул. Келецька/вул. 600 річчя (ДонНУ імені Василя Стуса)

Центральний Автовокзал

Головний залізничний вокзал

вул. Стрілецька/вул. Київська

вул. Коцюбинського (ТЦ ПетроЦентр)

вул. Коцюбинського/пл. Перемоги

Джерело: vinnitsaok.com.ua