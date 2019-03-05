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    У Вінниці відновлять послуги велопрокату

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    У Вінниці відновлять послуги велопрокату

    З приходом весни у місті відновлює роботу велопрокат Nextbike

    Від 15 березня у Вінниці відновлює роботу мережа муніципального велопрокату Nextbike. У компанії повідомляють – новий велосезон розпочнеться із новими тарифами.

    Так, разова поїздка тривалістю в одну годину коштуватиме 20 гривень. За другу годину оренди велосипеду доведеться викласти ще 20 гривень, третя і кожна наступна година вартуватиме 50 гривень.

    Місячний абонемент можна буде придбати за 250 гривень, сезонний – за 1 150, а триденний «туристичний» абонемент продаватимуть за 150 гривень. Новинка – абонемент «вікенд» коштує 600 гривень. Власники такого «проїзного» зможуть користуватися послугами Nextbike скільки завгодно по п’ятницях, суботах та неділях.

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    Дія абонементів поширюватиметься на мережу Nextbike у Вінниці, Львові, Харкові та Одесі.

    До речі, станції муніципального велопрокату у Вінниці можна знайти за такими адресами:

    • вул. Ващука (Вишенька)/вул. Келецька 
    • Західний автовокзал 
    • Вінницький національний технічний Університет 
    • вул. Брацлавська/вул. Замостянська 
    • Європейська площа 
    • вул. Келецька/вул. Пирогова 
    • вул. Пирогова/Електромережі 
    • парк Дружби народів /вул. А. Первозванного 
    • вул. Келецька/пр. Космонавтів 
    • вул. Келецька/вул. 600 річчя (ДонНУ імені Василя Стуса) 
    • Центральний Автовокзал 
    • Головний залізничний вокзал 
    • вул. Стрілецька/вул. Київська 
    • вул. Коцюбинського (ТЦ ПетроЦентр) 
    • вул. Коцюбинського/пл. Перемоги

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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