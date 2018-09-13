На Замостянській прибрали реверсний рух трамваїв



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З квітня триває реконструкція вулиці Замостянської, від Будинку офіцерів до стадіону «Локомотив»

Вулицю Замостянську оновлюють з 23 квітня: алеї, тротуари, дороги, комунікації, озеленення та навіть колії — все буде нове. А для того, щоб прокласти нову трамвайну колію на відрізку вулиці між Будинком офіцерів й до Центрального стадіону, трамваї пустили в реверсному режимі, по одній колії. У четвер, 13 вересня, рух трамваїв відновили в старому режимі — по двом коліям.

Про це в своєму фейсбуку написав міський голова Сергій Моргунов. Він написав, що тут оновили майже кілометр колії, вклали 281 плиту за технологією «оксамитовий шлях», яка зменшує вібрацію та надмірний гуркіт від вагонів.

«Рейки закладаються у плиті, тож вони «не гуляють», а відсутність стиків означає більший комфорт та більш плавний рух для пасажирів. А окрім того, завдяки такій модернізації менше зношуватимуться самі колії та рухомий склад. До речі, 60% - це продукція вінницьких виробників», — йдеться в дописі міського голови.

Тоді як рух автотранспорту досі перекритий та не повернули зупинку трамваю біля Педуніверситету. Її прибрали ще влітку.

«Поки що не відновили. Там ще не завершили свою роботу будівельники, тривають розкопки, пересувається техніка. Людям там буде небезпечно виходити з вагону. Тому чекаємо, коли закінчать робити проїжджу частину», — сказав начальник служби безпеки руху «Вінницької транспортної компанії» Микола Франко.

Нагадаємо, кошторисна вартість повної реконструкції вулиці Замостянська від Будинку офіцерів й до 45 заводу — 183 мільйона гривень.

Перша черга реконструкції до «Локомотиву» коштує 74,7 мільйона гривень. На другу чергу ще не оголошували тендер, але її кошторисна вартість — 101 мільйон гривень.

Джерело: vn.20minut.ua