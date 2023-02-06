Нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця у Вінниці (відео)

Будувати храм Юрія Переможця не завадила навіть війна

У Вінниці в одній із військових частин нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця. Бійці “по крихтах” збирали інформацію та вивчали новий вид мистецтва - писання ікон. Нині ж працюють над “Тайною вечерею” на стіні за вівтарем.

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Про це повідомляють у Військові й частині 3008 Національної гвардії України.

«Четверо військових, серед яких і дівчина, не маючи художньої освіти творять шедеври. Саме під час проходження служби захисники зважилися розмальовувати храм. Для цього “по крихтах” збирали інформацію та вивчали новий вид мистецтва - писання ікон. Нині ж працюють над “Тайною вечерею” на стіні за вівтарем. Далі наноситимуть візерунки під куполом на висоті майже п’яти метрів», – йдеться у повідомленні.

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Будувати храм Юрія Переможця не завадила навіть війна. Незабаром його освятять. Наразі нацгвардійці завершують творіння та оздоблення військової святині.

«Перед тим, як приступити за роботу, ми вирушили для майстрів, які працюють на теренах Вінниччини, та отримали декілька важливих порад. Дійшли висновку, що розписуватимемо храм у візантійському стилі. Для початку робили різні ескізи та шукали матеріали. Найскладнішим потрібно було врахувати те, що це не звичайний живопис та пейзажі, а зовсім інший стиль. Іконопис – це зовсім інший вид мистецтва», – розповіли гвардійці.

За словами бійців – це дуже кропітка робота, адже потрібно ретельно стежити, аби все співпало та відповідало нормам. Щоб не порушувати пропорції - використали проєктор та олівцем нанесли зображення. Завершити творіння планують до перемоги, яка, на думку нацгвардійців, вже близько.