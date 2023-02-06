Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця у Вінниці (відео)

Дмитро Шеремета
glavcom.ua
Нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця у Вінниці (відео)

Будувати храм Юрія Переможця не завадила навіть війна

У Вінниці в одній із військових частин нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця. Бійці “по крихтах” збирали інформацію та вивчали новий вид мистецтва - писання ікон. Нині ж працюють над “Тайною вечерею” на стіні за вівтарем. 

Про це повідомляють у Військові й частині 3008 Національної гвардії України.

«Четверо військових, серед яких і дівчина, не маючи художньої освіти творять шедеври. Саме під час проходження служби захисники зважилися розмальовувати храм. Для цього “по крихтах” збирали інформацію та вивчали новий вид мистецтва - писання ікон. Нині ж працюють над “Тайною вечерею” на стіні за вівтарем. Далі наноситимуть візерунки під куполом на висоті майже п’яти метрів», – йдеться у повідомленні.

Будувати храм Юрія Переможця не завадила навіть війна. Незабаром його освятять. Наразі нацгвардійці завершують творіння та оздоблення  військової святині.

«Перед тим, як приступити за роботу, ми вирушили для майстрів, які працюють на теренах Вінниччини, та отримали декілька важливих порад. Дійшли висновку, що розписуватимемо храм у візантійському стилі. Для початку робили різні ескізи та шукали матеріали. Найскладнішим потрібно було врахувати те, що це не звичайний живопис та пейзажі, а зовсім інший стиль. Іконопис – це зовсім інший вид мистецтва», – розповіли гвардійці.

За словами бійців – це дуже кропітка робота, адже потрібно ретельно стежити, аби все співпало та відповідало нормам. Щоб не порушувати пропорції - використали проєктор та олівцем нанесли зображення. Завершити творіння планують до перемоги, яка, на думку нацгвардійців, вже близько. 

Теги: війна військові відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця у Вінниці (відео)
Нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця у Вінниці (відео)
Представники УПЦ МП винесли унітаз та ванну з будинку, що належить ПЦУ (відео)
Представники УПЦ МП винесли унітаз та ванну з будинку, що належить ПЦУ (відео)
У Вінницькій області автівка врізалася у фуру: є жертви (фото)
У Вінницькій області автівка врізалася у фуру: є жертви (фото)
В Україні вперше обладнано судову залу в укритті (фото)
В Україні вперше обладнано судову залу в укритті (фото)
Окупанти вдарили ракетами по Вінниччині
Окупанти вдарили ракетами по Вінниччині
У Вінниці та Києві синоптики зафіксували температурний рекорд
У Вінниці та Києві синоптики зафіксували температурний рекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
46K
Українців позбавили можливості купити чи продати нерухомість: деталі
28K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
17K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8979
ЗСУ розгромили росіян на Бахмутському напрямку: потужне відео

Новини

Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Сьогодні, 16:04
Парламент позбавив мандата депутата ОПЗЖ Абрамовича
Сьогодні, 15:05
Дітей витягують із-під завалів. Кадри рятувальної операції в Туреччині
Сьогодні, 14:34
Офіціантки заспівали гімн України у Донецьку (відео)
Сьогодні, 09:57
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
Сьогодні, 06:18
Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Вчора, 16:26

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту