Обстріл Ладижинської ТЕС: що відомо на цей час
У результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємств
Російські окупанти двічі атакували теплоелектростанцію (ТЕС) у Вінницькій області сьогодні зранку, 11 жовтня. Рашисти запустили два дрона-камікадзе. Унаслідок атаки є постраждалі, повідомила пресслужба станції.
«Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньо інформацією – шість осіб», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає.
Внаслідок влучання в Ладижинську ТЕС пошкоджено енергетичне обладнання станції. «У результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення», – зазначили на станції.
Як повідомлялося, у вівторок, 11 жовтня, вранці російські окупанти дронами атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині.
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