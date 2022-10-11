Обстріл Ладижинської ТЕС: що відомо на цей час

У результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємств

Російські окупанти двічі атакували теплоелектростанцію (ТЕС) у Вінницькій області сьогодні зранку, 11 жовтня. Рашисти запустили два дрона-камікадзе. Унаслідок атаки є постраждалі, повідомила пресслужба станції.

«Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньо інформацією – шість осіб», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає.

Внаслідок влучання в Ладижинську ТЕС пошкоджено енергетичне обладнання станції. «У результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення», – зазначили на станції.

Ладижинська ТЕС розташована в місті Ладижин Вінницької області. Електростанція має шість енергоблоків потужністю 300 МВт кожен. У 2003 році ТЕС була включена до переліку особливо важливих об'єктів електроенергетики України, який був переданий під воєнізовану охорону у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами МВС України.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 жовтня, вранці російські окупанти дронами атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині.