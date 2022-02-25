Під Вінницею військові збили російську крилату ракету

Раніше у Вінницькій області російські війська завдали ракетний удар по військовій частині під Калинівкою

Українські військові збили російську крилату ракету під Вінницею. Про це повідомив голова вінницької ОДА Сергій Борзов.

Раніше у Вінницькій області російські війська завдали ракетний удар по військовій частині (ескадрильї) під Калинівкою, внаслідок чого троє людей зазнали поранень. Про це повідомляє пресслужба Калинівської громади у п’ятницю, 25 лютого.

«На території військової частини 2269 К (ескадрилья), що дислокується за Калинівкою, пролунав вибух. Як повідомив з місця події калинівський міський голова Василь Поліщук, по розташуванню військової частини російські найманці запустили одну ракету», – йдеться у повідомленні.

«Є троє поранених, яких терміново госпіталізували до районної лікарні та надають медичну допомогу», – додали у пресслужбі. У міськраді запевняють, що загрози для мирного населення немає та закликають зберігати спокій і не панікувати.

У Вінниці 25 лютого о 04.30 годині спрацювала система оповіщення з повідомленням про повітряну тривогу. Вінничани спустились у підвали та укриття. Кілька разів від мерії в чаті надходило повідомлення з проханням не покидати укриття до оголошення відбою тривоги.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.