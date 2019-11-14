Пожежа на військових складах на Вінниччині знищила майна на 10,5 млн грн



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Військова прокуратура відкрила провадження через пожежу на військовому складі на Вінничині

Надзвичайна подія сталася ввечері 13 листопада 2019 року на території військової частини 59-ї окремої мотопіхотної бригади, що дислокується в місті Гайсин Вінницької області.

Про це інформує пресслужба військової прокуратури, повідомляє «Главком»

«В металевому ангарі речового складу площею 200 кв. м виникла пожежа. Вогнем знищене майно, яке зберігалось у будівлі: близько 1100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових наметів, понад 1000 одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води та інше. Попередня сума збитків - 10,5 мільйонів гривень. Даних про постраждалих або загиблих немає», йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці зазначили, що до ліквідації пожежі було залучено 4 пожежних автомобілі та 20 чоловік особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, а також пожежний автомобіль і особовий склад військових частин Гайсинського гарнізону.

Попередня причина загоряння - коротке замикання електропроводки.

На місці події працювали оперативні групи військової прокуратури Вінницького гарнізону, Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а також Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, проводиться огляд місця події, допитуються свідки.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що під Вінницею знову згорів військовий склад.