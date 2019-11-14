Під Вінницею знову згорів військовий склад. Рятувальники боролися з вогнем чотири години
Збитки, завдані в результаті пожежі, на боєздатність військової частини не впливають, запевнили у штабі бригади
Учора, 13 листопада, у Вінницькій області, на військовому складі речового майна 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ спалахнула пожежа, яку гасили майже чотири години. Постраждали від вогню немає. Про це повідомив пресцентр 59-й ОМПБр в офіційному Facebook.
Полум'я спалахнуло ввечері близько 17:00. Рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які прибули на місце надзвичайної ситуації, вдалося оперативно локалізувати пожежу. Станом на 20:40 вогонь був ліквідований.
«Травмування та загибелі особового складу військової частини в результаті пожежі немає. Збитки, завдані в результаті пожежі, на боєздатність військової частини не впливають. Причини пожежі встановлюються. За даним фактом призначено службове розслідування», - зазначили в штабі бригади.
Нагадаємо, 11 вересня через загоряння сухої трави почалися вибухи боєприпасів на арсеналі Міноборони в Калинівці Вінницької області.