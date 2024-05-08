Рятувальники загасили пожежі на Вінниччині та Франківщині, які виникли після атаки РФ (фото)

Ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури Івано-Франківської області

Рятувальники ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури Івано-Франківщини та Вінниччини, які виникли через ворожі обстріли. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим ударом по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, обійшлося без жертв і постраждалих, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

«Івано-Франківщина: рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Уранці ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури області, сталося займання», – вказали рятувальники.

Як зазначається, постраждалих немає. До ліквідації наслідків атаки РФ залучалися 105 рятувальників та 36 одиниць техніки ДСНС.

Також на світанку 8 травня російські загарбники завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа.

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До ліквідації пожежі було залучено 63 рятувальники та 18 одиниць техніки.

«На щастя, ніхто з працівників об'єкта та цивільне населення не постраждали. Надзвичайники вкотре закликають жителів області, не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу!», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.