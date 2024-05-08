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Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки
фото ілюстративне

Серйозного пошкодження зазнало обладнання

У ніч на 8 травня Росія обстріляла три теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомила пресслужба компанії. 

«Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

«Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня», – додали в ДТЕК.

Як повідомлялося, у ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією, зберігалася загроза застосування БпЛА.

Під час тривоги, яка тривала понад три години, вибухи лунали в низці областей та міст, зокрема в Харкові та на Полтавщині, Києві, Львівщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині. 

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року

Теги: ДТЕК енергетика обстріл

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