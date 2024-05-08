Уночі ворог атакував енергооб’єкти у шести областях

Були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії

Наслідки уточнюються, енергетики працюють над їх ліквідацією

У ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

«Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії – внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», – йдеться в повідомленні.

Полтавська область

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що після нічної атаки РФ є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа», – написав він.

Вінницька область

Також про влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги! На жаль, є влучання. Працюють Сили оборони і всі служби. Деталі згодом», – прокоментував Борзов.

Запорізька область

На Запоріжжі армія РФ поцілила в обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією, зберігалася загроза застосування БпЛА.

Під час тривоги, яка тривала понад три години, вибухи лунали в низці областей та міст, зокрема в Харкові та на Полтавщині, Києві, Львівщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині.