Російські війська атакували Вінницю 17 листопада. Унаслідок влучання у стоянку автомобілів загинула жінка, ще одна жінка зазнала травм. На місці удару загорілися чотири транспортні засоби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вінницьку обласну військову адміністрацію.

За інформацією ОВА, російська атака призвела до пожежі на автомобільній стоянці. Вогонь охопив два легкові та два вантажні автомобілі.

«Внаслідок атаки ворога по м. Вінниця є влучання у стоянку автомобілів. Загорілися два легкові та два вантажні автомобілі. На жаль, одна жінка загинула, ще одна жінка травмована», – йдеться у повідомленні ОВА.

В обласній адміністрації підтвердили загибель однієї жінки та травмування іншої. Водночас подробиць щодо характеру отриманих травм та стану постраждалої наразі не оприлюднили.

Також у повідомленні не уточнюється, який саме тип озброєння російські війська застосували під час атаки на Вінницю.

Інформації про інші пошкоджені об'єкти або додаткових постраждалих у наданому повідомленні немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що російські війська в ніч проти 17 листопада атакували місто Сміла Черкаської області вісьмома ракетами. Унаслідок двох хвиль обстрілу постраждали шестеро людей, усіх госпіталізували.

За інформацією Черкаської обласної військової адміністрації, під ударом опинилася промислова інфраструктура міста. Також пошкоджено заклад професійної освіти, а в розташованих поруч житлових будинках вибито вікна.

Стан усіх шістьох постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. На місцях ударів працюють відповідні служби, обстеження пошкоджених територій триває.