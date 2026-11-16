У ніч на 17 листопада російські терористи атакують Київ ракетами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

Столиці наразі перебуває під ударами балістични ракет. Віталій Кличко написав: «У столиці працюють сили ППО. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!»

У мережі пишуть, що росіяни атакують Північний міст у Києві. Вибухи не припиняються. Кличко підтвердив цю інформацію: «Попередньо, влучання в Північний та Південний мости в столиці».

Окрім столиці під атакою ворога зараз знаходяться Дніпро, Запоріжжя, Чернігів.

Південний міст у Києві фото: соціальні мережі

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські окупаційні війська атакували регіони України. Зокрема, під ударом опинився Харків.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, російський безпілотний літальний апарат типу «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу у Шевченківському районі міста.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили російський реактивний безпілотник над Чернівецьким районом. Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

Унаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Також у ніч на 16 листопада російська армія атакувала Вінницьку область. За інформацією начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, внаслідок атаки зафіксовано влучання в об'єкт критичної промисловості.