Російські війська в ніч проти 17 листопада атакували місто Сміла Черкаської області вісьмома ракетами. Унаслідок двох хвиль обстрілу постраждали шестеро людей, усіх госпіталізували. Також зафіксовано пошкодження промислової інфраструктури, закладу професійної освіти та житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Черкаську обласну військову адміністрацію.

За інформацією ОВА, російські війська здійснили дві хвилі ракетних ударів по Смілі. Загалом ворог застосував вісім ракет.

Основною ціллю атаки стала промислова інфраструктура міста. Водночас унаслідок обстрілу пошкоджено заклад професійної освіти, а в розташованих поруч житлових будинках вибито вікна.

Унаслідок російських ударів травмовано шестеро людей. Усіх постраждалих доправили до лікарень. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

На місцях влучань і пошкоджень працюють відповідні служби. Обстеження території триває, тому масштаби завданих руйнувань ще уточнюються.

Через російську атаку на українську енергетичну інфраструктуру, яка відбулася напередодні, графіки погодинних відключень електроенергії в районі тимчасово не діють.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та відновленням належного електропостачання. Водночас в обласній адміністрації не уточнили, коли саме в Уманському районі відновлять дію звичайних графіків відключень. Крім ракетних ударів, російські війська застосовували проти Черкаської області безпілотники.

За інформацією ОВА, протягом 16–17 листопада сили та засоби протиповітряної оборони знешкодили три російські БпЛА в межах регіону. Інформації про наслідки падіння уламків цих безпілотників обласна адміністрація не навела. Наразі відповідні служби продовжують обстежувати території, які постраждали від російських атак.

У ніч на 17 листопада російські терористи атакували Київ ракетами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У мережі писали, що росіяни атакують Північний міст у Києві.