Рятувальники нестимуть службу на виборчих дільницях Вінниччини



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Рятувальники Вінницької області будуть нести службу на виборчих дільницях, щоб оперативно реагувати в разі пожеж чи інших небезпечних подій.

«З метою підвищення готовності органів та підрозділів ДСНС до дій за призначенням у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення 31 березня виборів Президента України, з 9 години 25 березня органи управління і сили ДСНС України переведені на посилений режим несення служби.

З понеділка, 25 березня, розпочав також свою роботу оперативний міжвідомчий штаб органів системи Міністерства внутрішніх справ, який очолив перший заступник міністра МВС Сергій Яровий.

Так, в останній тиждень перед виборами організовано цілодобове чергування оперативних груп для здійснення моніторингу обстановки щодо надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, координації дій сил і засобів ДСНС, а також взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, що забезпечують безпеку на об’єктах, задіяних до проведення виборів», - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Вінниччини.

Водночас у будівлях, де розміщено виборчі дільниці, для забезпечення первинного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій організовано чергування пожежних постів.

Для забезпечення виконання робіт, пов’язаних із обстеженням ділянок місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, на цих об'єктах задіяні і піротехніки ДСНС.

Крім того, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.