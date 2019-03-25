Британське бюро SFO не здійснює розслідувань щодо Порошенка



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SFO заявив, що не веде жодних розслідувань щодо президента Порошенка

23 березня Тимошенко заявила, що Кіпрський суд, Британське бюро з боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) і Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) розпочали розслідування щодо Порошенка

Британське бюро з боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) заявляє, що не здійснює розслідувань щодо президента України Петра Порошенка.

«Британський Офіс із розслідування шахрайства (SFO) на тлі останніх спекуляцій підтверджує, що наразі не здійснює жодних розслідувань щодо президента Порошенка», - йдеться в повідомленні, розміщеному в мікроблозі посольства Великої Британії в Україні у Twitter.

Як повідомлялося, 23 березня Тимошенко заявила, що Кіпрський суд, Британське бюро з боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) і Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) розпочали розслідування щодо Порошенка та його оточення.

Згодом у виборчому штабі кандидата в президенти України, нинішнього голови держави Порошенка заявили, що поширена Тимошенко інформація про нібито відкриття проти Порошенка кримінальних проваджень Кіпрським судом і низкою європейських антикорупційних органів є фейком.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) спростувало факт будь-якого розслідування щодо Порошенка.