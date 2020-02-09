Школярі з Козятина розповіли, як врятували чоловіка з крижаної води



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5 лютого, ввечері, у Козятині чоловік впав у річку

Півгодини не міг вибратися на берег через судоми та низький тиск. Непритомнів. Та повз проходили школярі – спочатку тягли чоловіка за одяг, врешті – самі залізли у водойму.

«Сьогодні» розповіли подробиці героїчної історії порятунку.

Повз річку 57-річний чоловік проходив ввечері. Посковзнувся на крутому березі і впав у воду, вибратися сам не міг, тому кликав на допомогу.

Школярі Владислав та Максим розповідають, що його було ледь чутно. Спочатку хлопці навіть не зрозуміли, звідки долинають звуки. У темряві ледь розгледіли силует у воді.

«Ввімкнули ліхтарики і побачили, що видно тільки голову. Він вже захлинається», - говорить Максим

Одразу кинулися витягати чоловіка, але той був занадто важким у мокрому одязі. Не гаючи часу, хлопці самі пострибали у крижану воду.

Щойно дістали напівпритомного потерпілого, набрали номери рятувальників та швидкої допомоги.

Медики кажуть, хлопці буквально врятували життя чоловікові, адже по приїзду в нього зафіксували дуже сильне переохолодження та низький тиск крові. Він досі перебуває у лікарні. Щойно його випишуть, обіцяє віддячити школярам.

Джерело: Сегодня

Джерело: vinnitsa.info