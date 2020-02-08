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    Кримінал

    На Вінниччині правоохоронці впіймали депутата на хабарі

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    На даний момент правоохоронцями тривають обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, під час яких було вилучено зброю і гроші, - Офіс генпрокурора - На Вінниччині правоохоронці впіймали депутата на хабарі
    На даний момент правоохоронцями тривають обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, під час яких було вилучено зброю і гроші, - Офіс генпрокурора

    Депутат вимагав $100 тисяч за голосування в міськраді про виділення земельної ділянки в 10 га підприємцю, - пресслужба

    У Вінницькій області депутата однієї з місцевих міських рад затримали під час одержання частини хабара в розмірі $20 тисяч. Про це повідомляє пресслужба  Офісу генерального прокурора.

    Зазначається, що депутат вимагав $100 тисяч від підприємця за голосування в міськраді про виділення земельної ділянки в 10 га.

    «За даними слідства, ймовірно заручившись підтримкою міського голови і ще трьох спільників, двоє з яких нібито є «впливовими в кримінальному світі особами», обіцяв підприємцю забезпечити голосування депутатами міськради за рішення про надання в користування 10 га землі для здійснення підприємницької діяльності. Крім того, згадані особи нібито гарантували безумовне підписання мером прийнятого рішення та відповідного договору за неправомірну вигоду в сумі 100 тис доларів», - повідомили в ОГП.

    На даний момент правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, під час яких було вилучено зброю і гроші. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжного заходу в суді.

    Відкрито справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

    Як повідомлялося, одеського чиновника із Держпраці впіймали на хабарі.

    Також на Дніпропетровщині затримали міського голову на хабарі $10 тис.

    хабар Вінниччина
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