На Вінниччині правоохоронці впіймали депутата на хабарі



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На даний момент правоохоронцями тривають обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, під час яких було вилучено зброю і гроші, - Офіс генпрокурора

Депутат вимагав $100 тисяч за голосування в міськраді про виділення земельної ділянки в 10 га підприємцю, - пресслужба

У Вінницькій області депутата однієї з місцевих міських рад затримали під час одержання частини хабара в розмірі $20 тисяч. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що депутат вимагав $100 тисяч від підприємця за голосування в міськраді про виділення земельної ділянки в 10 га.

«За даними слідства, ймовірно заручившись підтримкою міського голови і ще трьох спільників, двоє з яких нібито є «впливовими в кримінальному світі особами», обіцяв підприємцю забезпечити голосування депутатами міськради за рішення про надання в користування 10 га землі для здійснення підприємницької діяльності. Крім того, згадані особи нібито гарантували безумовне підписання мером прийнятого рішення та відповідного договору за неправомірну вигоду в сумі 100 тис доларів», - повідомили в ОГП.

На даний момент правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, під час яких було вилучено зброю і гроші. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжного заходу в суді.

Відкрито справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

Як повідомлялося, одеського чиновника із Держпраці впіймали на хабарі.

Також на Дніпропетровщині затримали міського голову на хабарі $10 тис.