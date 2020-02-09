У Київській області поліцейського побили під час оформлення протоколу за порушення



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Чоловік протаранив огорожу 8 лютого 2020 Фото ГУНП у Київській області

Невідомі чоловіки підійшли, намагаючись «домовитися», і один з них напав

У селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на поліцейського накинувся п’яний чоловік під час оформлення адмінматеріалів на іншого порушника. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

«Під час складання адміністративного протоколу відносно водія-правопорушника до поліцейських підійшли троє невідомих чоловіків у цивільному одязі і почали втручатися у їхню роботу. Один з них накинувся на працівника поліції», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушник, на якого оформлювали протокол, на легковому автомобілі врізався в огорожу приватного будинку. Водієм виявився 25-річний житель міста Вишневе. У нього були явні ознаки оп’яніння, проте пройти перевірку на драгері він відмовився.

Поки поліцейські спілкувались із порушником, до них підійшли невідомі чоловіки. Один з них поводився агресивно і не реагував на зауваження поліцейських, а потім взагалі накинувся на одного з них. Нападнику 42 роки, він також із Вишневого і так само був напідпитку.

Працівник поліції звернувся до лікарні, і йому діагностували травму голови.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу для зловмисника та оголошення йому підозри.

Нагадаємо, що 1 лютого у Львові жінка напала на поліцейську, яка приїхала на виклик про сімейне насилля.