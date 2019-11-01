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    У Бершадському районі затримали зловмисників, які протягом року грабували жителів Вінниччини

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    У Бершадському районі затримали зловмисників, які протягом року грабували жителів Вінниччини

    Жителі Вінницької та Закарпатської областей протягом року займались крадіжками на Вінниччині та Київщині

    Тривалий час жили у викраденій автівці. Автомобіль викрадачів оперативники виявили в лісосмузі за межами Бершаді. Під час переслідування, один з правопорушників, який перебував за кермом не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Тепер зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

    Чоловіки протягом року  вчиняли крадіжки з приватних будинків та викрадали  автотранспорт на території Вінницької та Київської областей. Переховуючись від поліції, зловмисники місяць мешкали у автівці, яку викрали на території сусідньої області. Правопорушники затримані, наразі їх перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.

    23 жовтня до  відділу  поліції з заявою про крадіжку з  дачного будинку  звернувся  43 – річний мешканець Бершадського району.  Потерпілий повідомив, що під  час його відсутності невідомі викрали гумовий човен, тюнер та електромотор.

    За словами заступника начальника Бершадського відділу поліції Миколи Павлишина, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що правопорушники пересуваються на автомобілі «ВАЗ 2104». Переглянувши записи з камер відеонагляду, поліцейські встановили ймовірне місцезнаходження  зловмисників.

    Автомобіль правопорушників оперативники виявили в лісосмузі за межами міста. Помітивши працівників поліції, зловмисники почали тікати. Під час втечі, водій не впорався  з керуванням  та зіткнувся з деревом.

    Поліцейські затримали зловмисників та для подальшого документування злочину викликали слідчо-оперативну групу. Правопорушниками виявили раніше судимі 27 – річний місцевий житель та 29 – річний мешканець Закарпатської області.

    Правоохоронці  встановили, що затримані причетні до вчинення ряду злочинів на території Вінницької та Київської областей.

    Транспортний засіб, на якому пересувались  зловмисники, вони  викрали у вересні цього року у м. Ірпінь Київської області.

    Аби не потрапити в поле зору поліції, правопорушники  тривалий час мешкали у  викраденій автівці.

    Наразі зловмисники затримані, їм оголошено про підозру. Суд обрав правопорушникам запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 60 діб.

    Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 ККУ (крадіжка) та ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). За такі злочини передбачено до 8 років позбавлення волі.

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