У Бершадському районі затримали зловмисників, які протягом року грабували жителів Вінниччини



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Жителі Вінницької та Закарпатської областей протягом року займались крадіжками на Вінниччині та Київщині

Тривалий час жили у викраденій автівці. Автомобіль викрадачів оперативники виявили в лісосмузі за межами Бершаді. Під час переслідування, один з правопорушників, який перебував за кермом не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Тепер зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Чоловіки протягом року вчиняли крадіжки з приватних будинків та викрадали автотранспорт на території Вінницької та Київської областей. Переховуючись від поліції, зловмисники місяць мешкали у автівці, яку викрали на території сусідньої області. Правопорушники затримані, наразі їх перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.

23 жовтня до відділу поліції з заявою про крадіжку з дачного будинку звернувся 43 – річний мешканець Бершадського району. Потерпілий повідомив, що під час його відсутності невідомі викрали гумовий човен, тюнер та електромотор.

За словами заступника начальника Бершадського відділу поліції Миколи Павлишина, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що правопорушники пересуваються на автомобілі «ВАЗ 2104». Переглянувши записи з камер відеонагляду, поліцейські встановили ймовірне місцезнаходження зловмисників.

Автомобіль правопорушників оперативники виявили в лісосмузі за межами міста. Помітивши працівників поліції, зловмисники почали тікати. Під час втечі, водій не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.

Поліцейські затримали зловмисників та для подальшого документування злочину викликали слідчо-оперативну групу. Правопорушниками виявили раніше судимі 27 – річний місцевий житель та 29 – річний мешканець Закарпатської області.

Правоохоронці встановили, що затримані причетні до вчинення ряду злочинів на території Вінницької та Київської областей.

Транспортний засіб, на якому пересувались зловмисники, вони викрали у вересні цього року у м. Ірпінь Київської області.

Аби не потрапити в поле зору поліції, правопорушники тривалий час мешкали у викраденій автівці.

Наразі зловмисники затримані, їм оголошено про підозру. Суд обрав правопорушникам запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 60 діб.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 ККУ (крадіжка) та ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). За такі злочини передбачено до 8 років позбавлення волі.