Розведення сил у Петрівському відклали через обстріли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Останні обстріли біля Петрівського були зафіксовані 30 жовтня

Розведення сил у районі Золотого завершилося, а в районі Петрівського буде відкладено через обстріли. Про це на брифінгу в п'ятницю, 1 листопада, сказав міністр оборони Андрій Загороднюк.

«У Золотому розведення зараз вже майже завершено, і територія повністю перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ», - сказав міністр.

За словами Загороднюка, дату розведення в Петрівському відкладуть через обстріли. Президент Володимир Зеленський напередодні говорив, що розведення стартує 4 листопада.

«Обстріл були, і тому ми очікуємо перегляду [дати], тому що ми чекаємо сім днів», - сказав він. Останні обстріли в цьому районі були зафіксовані 30 жовтня.

«На жаль, обстріли свідчать, що одна зі сторін не хоче прогресу», - сказав у свою чергу міністр закордонних справ Вадим Пристайко, зазначивши, що це останній крок перед зустріччю в нормандському форматі.

Нагадаємо, у вівторок відведення в Золотому почалося, незважаючи на заяви про обстріл.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

