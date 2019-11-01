  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розведення сил у Петрівському відклали через обстріли

    • Розсилка
    Розведення сил у Петрівському відклали через обстріли

    Останні обстріли біля Петрівського були зафіксовані 30 жовтня

    Розведення сил у районі Золотого завершилося, а в районі Петрівського буде відкладено через обстріли. Про це на брифінгу в п'ятницю, 1 листопада, сказав міністр оборони Андрій Загороднюк.

    «У Золотому розведення зараз вже майже завершено, і територія повністю перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ», - сказав міністр.

    За словами Загороднюка, дату розведення в Петрівському відкладуть через обстріли. Президент Володимир Зеленський напередодні говорив, що розведення стартує 4 листопада.

    «Обстріл були, і тому ми очікуємо перегляду [дати], тому що ми чекаємо сім днів», - сказав він. Останні обстріли в цьому районі були зафіксовані 30 жовтня.

    «На жаль, обстріли свідчать, що одна зі сторін не хоче прогресу», - сказав у свою чергу міністр закордонних справ Вадим Пристайко, зазначивши, що це останній крок перед зустріччю в нормандському форматі.

    Нагадаємо, у вівторок відведення в Золотому почалося, незважаючи на заяви про обстріл.

    У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

    Також читайте: 
    бойовики на Донбасі Міноборони Донеччина обстріл військові розведення військ на Донбасі Андрій Загороднюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ