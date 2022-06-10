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    Новини

    У Києві не поділили дорогу два велосипедисти (відео)

    Камери відеонагляду зафіксували момент ДТП - У Києві не поділили дорогу два велосипедисти (відео)
    Камери відеонагляду зафіксували момент ДТП
    фото: скріншот із відео

    Велосипедисти зіткнулися на перехресті доріг

    Днями на перехресті вулиці Газопровідної та проспекту Правди в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох велосипедистів.

    У результаті зіткнення отримав тілесні ушкодження 23-річний велосипедист, який рухався вулицею Газопровідною. Його ушпиталили до медичного закладу.

    Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

    Правоохоронці радять велосипедистам дотримуватися правил дорожнього руху, адже нехтування ними може коштувати життя та здоров'я.

    До слова, Національний банк України змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

    Теги: ДТП Київ велосипедист
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    У Києві не поділили дорогу два велосипедисти (відео)