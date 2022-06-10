У Києві не поділили дорогу два велосипедисти (відео)

Велосипедисти зіткнулися на перехресті доріг

Днями на перехресті вулиці Газопровідної та проспекту Правди в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох велосипедистів.

У результаті зіткнення отримав тілесні ушкодження 23-річний велосипедист, який рухався вулицею Газопровідною. Його ушпиталили до медичного закладу.

Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці радять велосипедистам дотримуватися правил дорожнього руху, адже нехтування ними може коштувати життя та здоров'я.

До слова, Національний банк України змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.