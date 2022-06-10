На Вінниччині розбилася чемпіонка Паралімпіади (фото)

У ДТП за участю переможниці Паралімпійських ігор загинули дві людини

У Хмільницькому районі автомобіль, яким керувала чемпіонка Паралімпіади, влетів у дерево, дві пасажирки легковика померли у лікарні. Про дорожньо-транспортну пригоду повідомила пресслужба Нацполіції Вінницької області.

Правоохоронці попередньо встановили, що «кермувальниця легковика, яка їхала з Хмільницького району до Вінниці, не впоралась керування, виїхала за межі проїжджої частини, де зіткнулась з деревом». Внаслідок удару 26-річна водійка отримала серйозні травми, а пасажирки, 47 та 56 років, померли під час надання медичної допомоги.

Місцеве видання «Життєві обрії» дізналося, що за кермом автівки була була відома українська паверліфтерка, чемпіонка Паралімпіади-2020 в Токіо Мар’яна Шевчук. Однією з пасажирок виявилася проректорка Вінницької академії неперервної освіти Галина Іваниця.

Сестра спортсменки у соцмережі уточнила, що Шевчук отримала численні переломи, струс мозку, рани на нозі та обличчі: «Лікарі ніяких прогнозів не дають, бо все може в одну мить змінитися, як в гіршу, так і в кращу».

Нагадаємо, що на початку травня у Рівненській області пасажирський автобус зіткнувся із бензовозом. Із 38 пасажирів внаслідок ДТП і пожежі загинуло 26.