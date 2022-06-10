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    Новини

    На Вінниччині розбилася чемпіонка Паралімпіади (фото)

    Українська паралімпійка-паверліфтерка Мар'яна Шевчук розбилася у ДТП - На Вінниччині розбилася чемпіонка Паралімпіади (фото)
    Українська паралімпійка-паверліфтерка Мар'яна Шевчук розбилася у ДТП
    фото: Instagram Шевчук

    У ДТП за участю переможниці Паралімпійських ігор загинули дві людини

    У Хмільницькому районі автомобіль, яким керувала чемпіонка Паралімпіади, влетів у дерево, дві пасажирки легковика померли у лікарні. Про дорожньо-транспортну пригоду повідомила пресслужба Нацполіції Вінницької області.

    Правоохоронці попередньо встановили, що «кермувальниця легковика, яка їхала з Хмільницького району до Вінниці, не впоралась керування, виїхала за межі проїжджої частини, де зіткнулась з деревом». Внаслідок удару 26-річна водійка отримала серйозні травми, а пасажирки, 47 та 56 років, померли під час надання медичної допомоги.

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    На Вінниччині розбилася чемпіонка Паралімпіади (фото)
    На Вінниччині розбилася чемпіонка Паралімпіади (фото)
    На Вінниччині розбилася чемпіонка Паралімпіади (фото)

    Місцеве видання «Життєві обрії» дізналося, що за кермом автівки була була відома українська паверліфтерка, чемпіонка Паралімпіади-2020 в Токіо Мар’яна Шевчук. Однією з пасажирок виявилася проректорка Вінницької академії неперервної освіти Галина Іваниця.

    Сестра спортсменки у соцмережі уточнила, що Шевчук отримала численні переломи, струс мозку, рани на нозі та обличчі: «Лікарі ніяких прогнозів не дають, бо все може в одну мить змінитися, як в гіршу, так і в кращу».

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    Нагадаємо, що на початку травня у Рівненській області пасажирський автобус зіткнувся із бензовозом. Із 38 пасажирів внаслідок ДТП і пожежі загинуло 26.

    Теги: ДТП паралімпійські ігри Україна Вінниччина паверліфтинг
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    На Вінниччині розбилася чемпіонка Паралімпіади (фото)