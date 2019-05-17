Триває будівництво мереж водопроводу та каналізації до Вінницького індустріального парку



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Вінницький індустріальний парк (ВІП) має важливе значення для розвитку економіки міста

Створення Вінницького індустріального парку - це нові робочі місця для вінничан, підвищення інвестиційної привабливості Вінниці, збільшення доходів у бюджет міської об’єднаної територіальної громади.

Для функціонування заводів на території парку потрібна розвинута інфраструктура, у тому числі – й мережі водопроводу та каналізації.

Наразі тривають роботи по будівництву системи водовідведення від індустріального парку по Немирівському шосе до вулиці Волошкової. Загалом тут передбачено прокладання 3,3 км мережі, наразі вже виконано 75 %.

Паралельно виконуються роботи з будівництва водопроводу від вулиці М.Шимка до індустріального парку по Немирівському шосе.

Виконано роботи на 90%, наразі прокладено 3,5 км труб водогону за бюджетні кошти та кошти інвестора.

Залишається виконати реконструкцію 100 метрів мереж водопроводу із заміною засувок великого діаметру (Ø300-Ø500мм), яка буде проведена під час планової зупинки водопостачання мікрорайону Тяжилів.