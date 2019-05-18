У День Європи муніципальний транспорт Вінниці буде курсувати до третьої години ночі



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18 травня, тролейбуси, трамваї та маршрутні таксі курсуватимуть за спеціальним графіком

Проїзд у муніципальному транспорті буде безкоштовним. Вулиця Соборна вже традиційно стане пішохідною зоною. Як курсуватиму транспорт вдень можна ознайомитися за посиланням.

Трамваї від залізничного вокзалу їздитимуть за наступним графіком: №1 «Залізничний вокзал - Електромережа» курсуватиме о : 22:53, 23:34, 00:17, 00:58, 01:41, 02:22, 03:05 (депо); №4 «Залізничний вокзал– Барське шосе» виходитиме на маршрут о : 23:12, 23:41, 00:16, 00:42, 01:11, 01:26, 02:12, 02:41, 03:16(депо); №6 - о

23:01, 23:58, 00:59, 01:56, 02:57(депо).

Трамвай №4 з Барського шосе відправлятиметься о 22:57, 23:32, 23:58, 00:27, 01:02, 01:28, 01:57, 02:32, 02:58, 03:27(депо).

З кінцевої зупинки «Вишенька» трамвай №6 виїжджатиме о 23:00, 00:01, 00:58, 01:59, 02:56 (депо).

Маршрут №1 з Електромережі виходитиме о 23:34, 00:15, 00:58, 01:39, 02:22, 03:03 (депо).

Курсуватимуть також і тролейбуси. З Вишеньки тролейбус №3 виїжджатиме о 23:02, 23:32, 23:50, 00:36, 01:06, 01:24, 02:10, 02:40(депо), 02:58(депо. За маршрутом №5 з кінцевої зупинки виїде о 23:15, 23:39, 00:03, 00:28, 00:52, 01:16, 01:41, 02:05, 02:29, 02:54(депо). Тролейбус №4 о - 23:23, 01:08, 02:53(депо), за маршрутом №10 о 23:13, 00:06, 01:31.

З кінцевої зупинки на Чехова тролейбус №10 виїде о 23:29, 00:49, 02:14(депо). З кінцевої ВПЗ №3 о: 23:04, 23:50, 00:20, 00:38, 01:24, 01:54, 02:12, 02:58(депо). Маршрут №4 з зупинки «Лугова» о 22:31, 00:16, 02:01, №11 із вул. Князів Коріатовичів о 23:23, 00:25, 01:27, 02:29. Від Аграрного університету тролейбус №14 відправлятиметься о - 22:51, 00:03, 01:15, 02:27.

Із залізничного вокзалу тролейбус №5 виїжджатиме о : 23:27, 23:52, 00:16, 00:40, 01:05, 01:29, 01:53, 02:18, 02:42(депо), 03:06(депо). №11 – 22:52, 23:54, 00:56, 01:58, 03:00(депо), №14 – 22:15, 23:27, 00:39, 01:51, 03:03(депо).

Також курсуватимуть і маршрутні таксі №1А «пл. Перемоги – Педучилище», №2А «пл. Перемоги – вул. Якова Шепеля», №2Б «пл. Шкільна – смт Десна», №3А «1-й пров. Київський – вул. Гонти», №3Б «пл. С. Наливайка – Тяжилів (Вінниччина Авто)», №5А «П’ятничани – с. Шкуринці», №7А «вул. Якова Шепеля – ринок «Урожай», №8А «МПМ «Зоря» – с. Вінницькі Хутори (вул. Зелена)», №8Б «П’ятничани – вул. Бучми», №10А «Корея – Агрономічне», №14А «пл. Перемоги – Будинок Відпочинку», № 17А «вул. Лугова – ТЦ «Метро», №20А «вул. Сергія Зулінського – Тяжилів (вул. Лугова)», №21А «Педучилище – ринок «Урожай» №22А «Лікарня ім. Ющенка – Муніципальний ринок», №23А «вул. А. Первозванного – Муніципальний ринок», №25Н «Вишенька – Залізничний вокзал», №29А «Пирогово – вул. Чехова (ТЦ «Грош»)» та №32А «Залізничний вокзал – Сабарів».