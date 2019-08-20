У під’їздах вінницьких багатоповерхівок продовжують замінювати вікна



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Благоустрій у місті триває

У вінницьких багатоповерхівках тривають роботи з підвищення енергоефективності, які виконуються за рахунок співфінансування капітальних робіт. Серед них – заміна старих дерев’яних вікон у під’їздах на енергозберігаючі, адже дослідження показують, що 20% теплової енергії втрачається саме через вікна. Нещодавно такі роботи завершились у житлових будинках по вул. С.Зулінського,10, М.Шимка,22 (другий під’їзд) та вул. Стеценка, 3 (перший під’їзд).

Такі заходи з енергоефективності у багатоквартирних будинках у Вінниці проводяться майже десять років поспіль. До них відносяться заміна вікон, утеплення дахів та фасадів, капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водозабезпечення із використанням теплоізоляційних засобів. Усе це дає можливість заощаджувати тепло у місцях загального користування.

«Наразі продовжується заміна вікон у багатоквартирних будинках по вул. Зодчих,20, вул. Київська,114 та по вул. С.Зулінського,23. Дані роботи вдається виконувати завдяки небайдужості співвласників та їх участі в співфінансуванні, адже вони забезпечують фінансування 30% робіт. Решта 70% - виділяється з міського бюджету», - розповів директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Роман Фурман.