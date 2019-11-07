У вінничанина вилучили мотоцикл, викрадений три роки тому в Італії
Тривають слідчі дії...
У Вінниці поблизу 5-ої школи патрульні поліцейські зупинили водія байку.
При перевірці документів виявилося, що вінничанин їздить на викраденому три роки тому в Італії мотоциклі.
Патрулюючи вулицю Олександра Кошиця, що в районі Київської, близько 14-ї години 6 листопада інспектори помітили мотоцикл BMW на іноземній реєстрації. Керманич байка рухався з порушенням ПДР. Його зупинили.
А далі патрульні суто виконали інструкцію. Побачивши ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію, вони вирішили звірити номери агрегатів з тими, що є бази даних Інтерполу. Знайшли збіг.
З'ясувалось, що транспортний засіб перебуває у міжнародному розшуку, як викрадений в Італії в жовтні 2016-го року.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин справи.
Джерело: naparise.com