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    У вінничанина вилучили мотоцикл, викрадений три роки тому в Італії

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    У вінничанина вилучили мотоцикл, викрадений три роки тому в Італії

    Тривають слідчі дії...

    У Вінниці поблизу 5-ої школи патрульні поліцейські зупинили водія байку.

    При перевірці документів виявилося, що вінничанин їздить на викраденому три роки тому в Італії мотоциклі.

    Патрулюючи вулицю Олександра Кошиця, що в районі Київської, близько 14-ї години 6 листопада інспектори помітили мотоцикл BMW на іноземній реєстрації. Керманич байка рухався з порушенням ПДР. Його зупинили.

    А далі патрульні суто виконали інструкцію. Побачивши ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію, вони вирішили звірити номери агрегатів з тими, що є  бази даних Інтерполу. Знайшли збіг.

    З'ясувалось, що транспортний засіб перебуває у міжнародному розшуку, як викрадений в Італії в жовтні 2016-го року.

    На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин справи.

    Джерело: naparise.com

    ПДР Вінниччина мотоцикл
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