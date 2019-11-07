Біля Шулявського мосту водії масово їздять зустрічною смугою (відео)



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Порушення ПДР зафіксовано на вулиці Гетьмана Фото: скріншот відео

Деякі водії їдуть зустрічною і доводять що вони не порушують ПДР

У Києві на вулиці Гетьмана в районі Шулявського шляхопроводу масово та постійно їздять зустрічною смугою.

Це з'ясував автор проєкту «ЗупиниЛося» Костянтин Андріюк, побувавши 6 листопада в районі Шулявського шляхопроводу.

«Для відвідувачів місцевого ТРЦ виконавчі служби зробили спеціальний виїзд. Але порушники його постійно ігнорують, їдуть зустрічною та вперто доводять що вони не порушують ПДР», - зазначив він.

Проте, є і хороша новина: під час фіксації порушень на вулиці Гетьмана і вручення наліпок порушникам ПДР не зустрівся жоден агресивний водій. Ба, більше, половина порушників навіть вибачилася за свої дії.

Цікаво також, що під час дзвінка Андріюка на лінію 102 він почув у відповідь, що всі оператори зайняті, час очікування до хвилини. Правда, невдовзі поліцейські все ж прийняли заяву журналіста про правопорушення.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Через реконструкцію шляхопроводу кияни страждають від постійних заторів на дорогах у тому районі.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

20 жовтня прогін нового Шулявського мосту встановили над проспектом Перемоги.

29 жовтня Кличко повідомив, що будівельні роботи тривають на всіх ділянках реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов гарантує, що до кінця цього року буде завершена реконструкція Шулявського шляхопроводу і його відкриють для руху транспорту.