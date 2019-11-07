Вінницького адвоката затримали з хабарем



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Мав домовитися про вирішення справи на користь позивача

На Вінниччині на хабарництві викрито одного з місцевих адвокатів. 7-го листопада його затримали піл час одержання грошей. Про це повідомили у прокуратурі Вінницької області.

Адвоката підозрюють в отриманні 30 тис. грн. для передачі їх іншій особі. Та посадова особа мала задовольнити вимоги позивача у цивільній справі.

Наразі готується письмове повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому.

Тривають слідчі дії з метою установлення всіх обставин злочину та можливо причетних до нього осіб.

Джерело: i-vin.info