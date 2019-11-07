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    Новини

    Вінницького адвоката затримали з хабарем

    • Розсилка
    Вінницького адвоката затримали з хабарем

    Мав домовитися про вирішення справи на користь позивача

    На Вінниччині на хабарництві викрито одного з місцевих адвокатів. 7-го листопада його затримали  піл час одержання грошей. Про це повідомили у прокуратурі Вінницької області.

    Адвоката підозрюють в отриманні 30 тис. грн. для передачі їх іншій особі. Та посадова особа мала  задовольнити вимоги позивача у цивільній справі.

    Наразі готується письмове повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому.

    Тривають слідчі дії з метою установлення всіх обставин злочину та можливо причетних до нього осіб.

    Джерело: i-vin.info

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