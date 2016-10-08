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    У Вінниці «Мерседес» збив пенсіонера

    Чоловік переходив дорогу у невідведеному для цього місці
    У мікрорайоні Тяжилів Вінниці на перехресті вулиць Ватутіна-Гонти 61-річний чоловік потрапив під колеса автомобіля, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. Наїзд стався внаслідок того, що чоловік переходив дорогу у невідведеному для цього місці. Його збив мікроавтобус «Мерседес» під керуванням 45-річного жителя
    • Сьогодні, 13:32
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    Чоловік переходив дорогу у невідведеному для цього місці

    У мікрорайоні Тяжилів Вінниці на перехресті вулиць Ватутіна-Гонти 61-річний чоловік потрапив під колеса автомобіля, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    Наїзд стався внаслідок того, що чоловік переходив дорогу у невідведеному для цього місці. Його збив мікроавтобус «Мерседес» під керуванням 45-річного жителя Липовецького району.

    Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації міської клінічної лікарні. Наразі відкрито провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Також передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. 

     

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