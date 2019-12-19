У Вінниці оселиться Миколай і засяє ялинка



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Новорічно-різдвяні у Вінниці стартують сьогодні

У вірян – День святого Миколая. Цей чоловік, будучи багатою людиною, не залишався байдужим в турботах про бідних, малозабезпечених і ближніх своїх. Творив дивовижні справи, а безкорисливість почитав великим привілеєм.

У Вінниці нині стартують заходи, приурочені новорічно-різдвяному циклу свят.

Так у вестибюлі міської ради відкриється виставка творчих робіт учасників загальноміського конкурсу «Малюємо новорічну Вінницю».

До Храму Діви Марії Ангельської поведуть екскурсію і влаштують майстер-клас з виготовлення свічок (14:00).

О 17:00 на Майдані Незалежності відкриється Новорічна резиденція Миколая, а учасники святковою ходою пройдуть до парку.

У Центральному парку о 19:00 відбудеться відкриття Головної ялинки міста.

Джерело: i-vin.info