Рятувальники перевіряли вінницькі заклади освіти



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Перевірки тривають на території всієї держави

Тривають позапланові перевірки дошкільних навчальних закладів, шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, гуртожитків, установ охорони здоров’я та соціального захисту, державних об’єктів критичної та транспортної інфраструктури у тому числі торговельно-розважальних закладів.

Начальник головного управління ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук розповів про ці перевірки.

Позапланові перевірки тривають на території всієї держави. Пов’язані вони із надзвичайним випадком в Одесі, де загинули чні і вчителі.

Бригада рятувальників з представниками ЗМІ поїхали у кілька закладів освіти Вінниці, зокрема загальноосвітньої школи №15 та Вищого професійно-технічного училища №5 обласного центру.

Фахівці ДСНС здійснили детальний огляд всіх навчальних та підсобних приміщень, провели інструктажі щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки, а також практичні тренування персоналу на випадок виникнення пожежі.

Персонал та школярів рятувальники начали, як діяти, аби врятуватися у випадку надзвичайної ситуації, як швидко та ефективно провести евакуацію з будівель, як «приборкати» вогонь за допомогою первинних засобів пожежогасіння та запобігти його поширенню.

«На території області перевірені будуть абсолютно всі об’єкти, які входять до переліку відповідно до розпорядження Уряду країни. Їх на території області близько двох тисяч. Ці заходи організовані задля здійснення виконання доручення Прем’єр-Міністра України від 11.12.2019 № 44205/1/1-19 та вказівки ДСНС України від України від 11.12.2019 № 02-17767/261)», – повідомили в головному уравлінні.

Джерело: news.vn.ua