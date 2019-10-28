У Вінниці підприємці вийшли на акцію протеста



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28 жовтня вранці біля будівлі Вінницької ОДА – акція протесту

Близько двадцяти людей протестують проти прийняття законопроектів № 128 та № 129. Фізичні особи підприємці переконують, що зазначені закони знищують малий бізнес. Варто відмітити, що на акцію вийшли ФОП-и, які на 2 та 3 групі оподаткування. Є ювеліри, власники крамничок і навіть працівники однієї з найбільших логістичних компаній в країні, які оформлені ФОП-ами.

«Вони зробили так, що я як «спрощенець» тепер вимушений буду наймати бухгалтера. Вести повну бухгалтерію – дохід, витрати. Плюс мені поставлять РРО, я вимушений буду кожному давати чек. Чек – не проблема, я не проти платити податки, але коли почнуть «підставляти» і казати, він не дав мені чек, а я не зможу це довести, то мене мають право закрити на 21 день. Крім того, ці закони вбивають он-лайн бізнес. В мене інтернет магазин. «Наложений» платіж з жовтня 2020 року буде поза законом. Плюс моя галузь увійшла в ризикову. В мене ювелірна студія», – розповідає Олександр.

Підприємці вийшли до будівлі ОДА, щоб привернути увагу влади.

«По перше привернути увагу до наших проблем. По друге, ми підприємці платимо податки в бюджет нашого міста. Нехай облдержадміністрація підтримає своїх платників податків, почує нас. Ми ж не в Київ, не в Харків платимо, а в Вінницю», – говорить ФОП, яка працює на компанію «Нова пошта».

Закон № 128-IX Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг вступає в дію з 19 квітня 2020 року. Закон № 129-IX Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг набирає чинності 19 квітня 2020 року. Прийнятий, щоб великий бізнес не використовував ФОП-Ів для зменшення оподаткування.

Джерело: vinnytsia.today